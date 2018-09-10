Дональд Трамп: Мы сделаем это вместе!

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чон Ыну через послание в Твиттере. «Мы сделаем это вместе»,- говорится в сообщении главы Белого дома. Между тем, госсекретарь США Майкл Помпео говорит, что Вашингтону и Пхеньяну предстоит ещё много работы. Однако уже можно сказать, что намечается определённый прогресс в решении ядерного вопроса КНДР. Вся проблема состоит в том, что США настаивают на первоочередной денуклеаризации Корейского полуострова, а КНДР - на подписании мирного договора. Перед визитом спецпредставителя президента РК Чон Ый Ёна в Пхеньян Вашингтон заявил, что готов пойти навстречу, если получит подробный план проведения денуклеаризации.





На прошедших переговорах с южнокорейской делегацией лидер КНДР Ким Чон Ын упомянул о президентском сроке Дональда Трампа и сроках проведения денуклеаризации. Пхеньян надеется на проведение денуклеаризации до января 2021 года - окончания президентского срока Дональда Трампа, - сообщают аналитики. Решение ядерной проблемы КНДР приобретает актуальность в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре этого года. Кроме того, денуклеаризация Корейского полуострова станет заделом на будущее при подготовке к следующим президентским выборам в США. Недавно госдепартамент объявил о предстоящем официальном визите спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна в РК, Китай и Японию. В сообщении по этому поводу ещё раз подчёркивается важность достижения полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации, которая является окончательной целью политики Вашингтона в отношении КНДР.