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Дата рождения: 28 июля 1981 г.

Место рождения: г. Сеул, округ Кандон

Дебют: модель бренда одежды [Ziozia], 1998 г.





Чо Ин Сон – корейский актер кино. С начальной школы занимался бейсболом и игрой на фортепиано, также до 11 класса занимался тхэквондо и был профессиональным спортсменом. После окончания школы поступил в университет Чоннам Квахак на кафедру моделей, позже перевелся в университет Донгук на кафедру театра и кино. Однако из-за плотного рабочего графика и непосещения пар в 2007 году он был исключен из университета.

Чо Ин Сон дебютировал в шоу-бизнесе в 1998 году, снявшись в рекламе бренда одежды Ziozia. Дебют в кино состоялся в 2000 году, тогда Чо Ин Сон исполнил роль холодного красавца из неблагополучной семьи по имени Ким Сок Чу в сериале «Школа 3» (학교 3). Позже сыграл в молодежном ситкоме «Нью нон-стоп» (뉴 논스톱) и встал в один ряд с кумирами молодежи того времени.

Всего в фильмографии актера большое количество разноплановых ролей, среди которых главные роли в фильме «Классика» (클래식) 2003 года, «Карнавал бесчестия» (비열한 거리) 2006 года, «Ледяной цветок» (쌍화점) 2008 года, «Король» (더킹) 2017 года, а также в сериалах «Это случилось на Бали» (발리에서 생긴 일) 2004 года, «Весенний день» (봄날) 2005 года, «В ту зиму дул ветер» (그 겨울, 바람이 분다) 2013 года, «Все нормально, любовь моя» (괜찮아, 사랑이야) 2014 года и др.