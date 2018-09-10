Система освобождения от военной службы

ⓒ YONHAP News

Государственное управление по учёту военнослужащих намерено пересмотреть условия освобождения от военной службы для спортсменов и деятелей искусства. Необходимость подобных перемен стала ощутимее после прошедших Азиатских игр в Индонезии, по результатам которых освобождение от военной службы получили 29 спортсменов.

Согласно действующему закону, от службы в армии освобождаются победители Азиатских игр или призёры Олимпийских игр. Данный закон был принят в 1973 году и расценивался как своеобразная награда для выдающихся спортсменов, прославивших страну своими успехами. Первым, согласно закону, от службы был освобождён борец Ян Чжон Мо, который на Монреальской Олимпиаде 1976 года завоевал первое в истории страны олимпийское золото. Аналогичным образом поощряются лауреаты международных творческих конкурсов, занявшие первое и второе места.

За последние годы уровень южнокорейского спорта значительно вырос. Однако данный закон касается лишь медалистов Олимпийских и Азиатских игр, не учитывая чемпионаты мира, хотя медали на них во многих случаях завоевать гораздо сложнее. В результате бейсболисты и футболисты, которые являются профессиональными спортсменами, получающими высокие гонорары, освобождаются от армии, а легкоатлеты, пловцы и другие спортсмены из менее популярных видов спорта, в которых достичь высоких результатов намного сложнее, не могут воспользоваться вышеупомянутыми привилегиями.

Кроме того, закон распространяется лишь на спортсменов и деятелей искусства высокого уровня, не учитывая достижения в других областях. В последнее время общественность стала требовать таких же привилегий и для других граждан страны, способствующих повышению её престижа. Это, в частности, группа Бантхан сонёндан» (BTS), которая дважды заняла первую строчку в престижном чарте Billboard 200.