Рост экономики РК во втором квартале – 0,6%

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4 сентября Банк Кореи представил данные о росте южнокорейской экономики во втором квартале этого года. ВВП в этот период составил 397 трлн 959,2 млрд вон или 358 млрд долларов. Это на 0,6% больше, чем в предыдущем квартале. Внутреннее потребление выросло на 0,3% и зафиксировало самый низкий показатель роста после четвёртого квартала 2016 года. Скорее всего, это связано с падением показателей после зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и уменьшением расходов южнокорейских граждан за рубежом.

Инвестиции в сферу строительства зафиксировало отрицательный рост, составив минус 2,1%, из-за сокращения строительства социальных объектов. Инвестиции в производственные мощности выросли по сравнению с предварительным прогнозом, однако их рост все равно составил минус 5,7%. Это самый низкий показатель после первого квартала 2016 года. Экспорт повысился на 0,4%, а импорт понизился на 3%.

Если рассматривать показатели по сферам, то рост экономики сократился наполовину по сравнению с прошлым кварталом в сфере производства и обслуживания. Отрицательный рост был зафиксирован в строительстве, тогда как в сфере оптовой и розничной торговли, производстве продовольствия и гостиничном бизнесе показатели выросли.

Валовой национальный доход во втором квартале сократился на 1% в связи с ростом цен на нефть и ухудшением условий торговли. Между тем, по итогам года он может составить 30 тыс. долларов на душу населения. Эксперты считают, что рост экономики по итогам года не сможет составить 2,9%, как прогнозировал Банк Кореи. Скорее всего, в октябре прогноз будет понижен, а учётная ставка скорее всего останется на прежнем уровне.