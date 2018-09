Альбом восходящей звезды поп-небосклона - бойз-группы ‘Stray Kids’

В рубрике «Новые альбомы» прозвучали песни из свежей пластинки бойз-группы ‘Stray Kids’. ‘Stray Kids’ – бойз-группа, участники которой были отобраны совместно агентством 'JYP Entertainment' и телеканалом 'Mnet' в рамках одноимённого южнокорейского реалити-шоу 'Stray Kids’, транслировавшего в октябре 2017 года. Зрители конкурсного шоу на выживание могли следить за прогрессией потенциальных участников новой молодёжной группы. По итогам шоу было отобрано девять участников: Пан Чхан, У Чжин, Ли Но, Чхан Бин, Хён Чжин, Хан, Феликс, Сын Мин и Ай Эн. Их первая цифровая песня под названием ‘Hellevator’ была выпущен в ноябре 2017-го года. В январе 2018-го года до своего официального дебюта группа ‘Stray Kids’ выпустила первый цифровой альбом 'Mixtape' с ранее представленной песней ‘Hellevator’ и шестью другими треками. А официальный дебют коллектива ‘Stray Kids’ в мире поп-музыки состоялся в марте 2018 года, когда был представлен первый мини-альбом 'I am NOT' или «Я НЕ».

Последней на сегодняшний день музыкальной работе ребят ‘Stray Kids’ остаётся второй мини-альбом под названием 'I am WHO' или «Я КТО», представленный в августе 2018 года. В эфире прозвучал главный трек нового альбома - песня 'My Pace' или «Мой шаг» группы ‘Stray Kids’, в тексте которого парни призывают идти своим путем. В исполнении прозвучит.

Само название ‘Stray Kids’ имеет значение «ребята, потерявшие свой путь, но продолжающие его искать». В основном этот начинающий коллектив исполняет музыку дэнс, хип-хоп, рэп, электронных жанров и стилей. Песни группы ‘Stray Kids’ экзотически-красивы, свежи, полны силы, яркости и энергии. А особенное настроение песням ‘Stray Kids’ придают решительные вокалы девяти участников группы. Далее мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей ещё один трек, почти не уступающий в популярности главному треку нового альбома. Это была песня 'Voices' или «Голоса» коллектива 'Stray Kids', в тексте которой рассказано о желании исполнителей всегда владеть собой и не подчиняться ситуациям, происходящим вокруг них. Затем на наших волнах прозвучала первая песня 'WHO?' или «Кто?», записанная на первой строчке нового второго мини-альбома. Автором текста песни стали участники У Чжин, Хан и Феликс, а в сочинении её музыки к упомянутым трём участникам присоединился ещё и композитор Хон Чжи Сан. «Кто?» - это динамичная песня, в тексте которой молодые люди отправляются на поиск собственной идентичности и места в жизни.

Итак, продвижение новой бойз-группы 'Stray Kids' является основной задачей музыкального агентства 'JYP Entertainment' в текущем году. Результаты говорят сами за себя, и у агентства есть все основания гордиться своими юными подопечными. В настоящее время группа 'Stray Kids' – одна из ярчайших новых звёзд, сияющих на небосклоне южнокорейской поп-музыки. Желаем ребятам бескрайнего творческого вдохновения и успехов! А в завершение нашей очередной рубрики «Новые альбомы» прозвучал ещё один свежий трек под названием «Бессонница» в исполнении группы 'Stray Kids'.





ⓒ JYP Entertainment