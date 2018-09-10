Гёрлз-квартет 'MAMAMOO' и её хиты

Рубрику «Звёзды K-POP» сентября мы посвятили творчеству группы 'MAMAMOO'. Коллектив дебютировал в мире южнокорейской поп-музыки в январе 2014 года с цифровым синглом «Не будь счастливым». Успех пришёл к исполнителям почти сразу. 'MAMAMOO' стал обладателем награды ежегодной музыкальной церемонии K-Pop чарта ‘Gaon’ 2015 года в категории «Новый гёрлз-коллектив года». Некоторые южнокорейские критики назвали эту группу одним из лучших K-Pop дебютов того года. Исполнительницы 'MAMAMOO' отличились на фоне других южнокорейских эстрадных исполнителей благодаря своим концепциям в стилях ретро, джаза и R&B, а также мощным вокальным выступлениям. И их популярность растёт с каждым днём.

В названии квартета 'MAMAMOO' заложено искреннее желание его участниц исполнять близкие и доступные каждому слушателю песни. Ведь 'MAMAMOO' напоминает нам слово «мама», которое, скорее всего, впервые в жизни произносит ребенок, которую видит чаще всего. Ведь большинство радостей и переживаний младенца связано именно с ней. В настоящее время в музыкальной копилке группы один регулярный и ряд внеочередных дисков. Открыла нашу рубрику песня 'Um Oh Ah Yeh' группы 'MAMAMOO' из второго мини-альбома под названием ‘Pink Funky’ - R&B дэнс-песня игривой и озорной атмосферы. Затем прозвучал ещё один из хитов группы 'MAMAMOO' под названием «Декалькомания» из четвёртого мини-альбома 'MEMORY’.

За пройденные годы четыре участницы 'MAMAMOO' сумели прочно завоевать сердца миллионов слушателей в Корее и других странах своими сильными, обворожительными и очаровательными песнями. Их песни регулярно украшают хит-парады Кореи. А на наших волнах прозвучала композиция «Звездная ночь» группы 'MAMAMOO' из шестого мини-альбома «Жёлтый цветок», выпущенного в рамках годового проекта группы 'MAMAMOO', концепция которой – «четыре сезона». Как известно, в этом году группа планирует записать четыре диска в рамках своего проекта, в стиле каждого сезона года. А поскольку сезон каждого года начинается с весны, а цвет участницы Хваса — жёлтый, они назвали новый альбом «Жёлтый цветок». Композиция довольно непривычного для группы музыкального стиля, но ясно, что эксперимент исполнительниц удался на славу.

В завершение нашей очередной рубрики мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей главный трек «Эгоистичный» группы 'Mamamoo' из нового альбома 'RED MOON'. 'RED MOON' стал второй частью годового проекта «четыре сезона», альбом «красной» окраски – цвета участницы Мун Бёль, а его концепция связана с летом - самым жарким знойным временем года. В песне совмещены элементы рэгги и дэнс-музыки стиля 90-х годов прошлого века, а сильные вокалы подкреплены яркими и цепляющими мелодиями Латинской Америки.





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