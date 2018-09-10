В Корее снова MERS 

Спустя три года и три месяца с момента окончания первой эпидемии в Корее вновь зарегистрирован инфицированный коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS. Сразу после подтверждения диагноза власти приняли экстренные меры по предотвращению распространения заболевания. MERS представляет собой воспалительное заболевание органов дыхания, которое было впервые отмечено в апреле 2012 года в странах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Уровень смертности достигает 46%. Хотя существуют медицинские препараты для облегчения симптомов, профилактические вакцины и лекарства для лечения вируса до сих пор не разработаны. Заражение происходит через контакт с верблюдами, употребление в пищу верблюжьего мяса или воздушно-капельным путём при тесном контакте с больными.





Предыдущая эпидемия MERS вспыхнула в Республике Корея в мае 2015 года. Носитель опасной инфекции ранее побывал в странах Ближнего Востока. На тот момент уровень осведомлённости об этом вирусе был ещё очень низок, в результате чего ответные меры не были приняты в должной степени. Это привело к моментальному распространению эпидемии, с которой удалось справиться лишь спустя полгода. Наличие вируса MERS было подтверждено у 186 человек, 38 из которых умерли. 16.752 человека прошли карантин. Несмотря на относительно небольшое количество жертв, эпидемия 2015 года обернулась для страны серьёзными последствиями. В результате вспышки вируса резко снизился приток иностранных туристов, а вызванное им потрясение в обществе сказалось на состоянии внутренней экономики в целом.



