Ким Чон Ын предложил Дональду Трампу провести саммит 

Северокорейский лидер Ким Чон Ын направил американскому президенту Дональду Трампу письмо, в котором предложил провести очередной саммит. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. По её словам, «это было чрезвычайно тёплое, чрезвычайно позитивное письмо». Сообщается, что стороны уже приступили к подготовке ко второй встрече лидеров двух стран. Таким образом, слегка прохладная атмосфера в диалоге Пхеньяна и Вашингтона вновь улучшилась. Но говорить о том, состоится ли второй саммит, пока рано. В США всё ещё сохраняется настороженность относительно обещаний КНДР. Недавно Ким Чон Ын заявил, что объявление об окончании Корейской войны не имеет отношения к вопросу о выводе американских войск из РК или возможному ослаблению союза Сеула и Вашингтона. Данное высказывание может быть направлено на снятие обеспокоенности США. Тем не менее, как считают эксперты, США не дадут Северу всё, что он хочет, полагаясь лишь на отдельное заявление.





Американские СМИ всё ещё высказывают опасения по ядерному вопросу КНДР. Так, 10 сентября NBC сообщил, что КНДР до сих пор производит ядерное оружие. Именно из-за наличия доказательств этому администрация Дональда Трампа сохраняет жёсткую позицию по КНДР. Старший научный сотрудник корпорацииРЭНД (RAND), эксперт по оборонной политике и Северо-Восточной Азии БрюсБеннетт сообщал, что в этом году Ким Чон Ын не отказывался от ядерного оружия. Более того, были дополнительно созданы от пяти до девяти единиц боеголовок. Он указал, что Север не закрыл ядерную программу. Между тем, представитель Совета национальной безопасности заявил, что Дональд Трамп полностью контролирует всю работу по СК.











