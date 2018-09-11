РК и Индонезия активно развивают стратегическое партнёрство 

Отношения РК и Индонезии имеют большой потенциал для развития. Визит в РК индонезийского президента Джоко Видодо даст большой толчок этому. 10 сентября главы двух стран провели двустороннюю встречу в Сеуле. Они обсудили вопросы укрепления сотрудничества в самых разных сферах, провели ряд совместных акций, показавших доверительные отношения глав двух стран. По словам президента РК Мун Чжэ Ина, он и Джоко Видодо договорились активизировать обмены на высоком уровне и наращивать взаимодействие с целью совместного процветания.





Объём двусторонней торговли, который в первой половине этого года составил 9,8 млрд долларов, решено увеличить к 2022 году до 30 млрд долларов. Кроме того, ожидается расширение присутствия южнокорейских компаний на индонезийских рынках инфраструктуры, стали, продуктов нефтехимической отрасли и автомобилей. Решено развивать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий. В присутствии Мун Чжэ Ина и Джоко Видодо было подписано шесть меморандумов, включающих тему иммиграционного контроля, обмена соответствующей информацией, создания совместного комитета экономического сотрудничества и многое другое. Ряд меморандумов подписаны на двустороннем форуме с участием деловых кругов. Достигнута договорённость об участии южнокорейских компаний POSCO Construction, Hyundai Engineering&Constructions, Lotte Engineering & Construction в строительных и энергетических проектах Индонезии.