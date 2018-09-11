Компания Tmax (티맥스) - разработчик программного обеспечения

ⓒ TmaxSoft

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании Tmax (티맥스), которая успешно работает на рынке компьютерных операционных систем, более 95% которого приходится на Microsoft. Подробнее о ней нам расскажет вице-президент компании, главный инженер Юн Хён Бон.





Компания Tmax, занятая в сфере программного обеспечения, была основана в 1997 году профессором Пак Тэ Ёном, который на тот момент работал в Институте передовой науки и технологий. Мы единственные в стране занимаемся межплатформенным программным обеспечением. В Tmax Group входят три компании - Tmax Software, которая занимает 43% внутреннего профильного рынка, Tmax Data, конкурирующая с Oracle Database и появившаяся в июле Tmax OS.





ⓒ TmaxSoft

Основатель Tmax профессор Пак Тэ Ён - это человек, который сделал себя сам. Из-за бедности семьи он окончил вечернюю школу в Кванчжу. Работая в банке Ханиль, он познакомился с компьютером, а затем в 1988 году отправился в США на учёбу в возрасте чуть старше 30 лет. Там он получил степень доктора по специальности компьютерная инженерия. После возвращения работал в Институте передовой науки и технологий, а затем в 1997 основал Tmaxsoft. В 2000 году компания представила систему Jeus, которая является частью связующего программного обеспечения для взаимодействия между различными приложениями и системами. Через три года была создана система управления базами данных Tibero.





Наше программное обеспечение мы разрабатывали несколько лет. Смысл его в том, что в основе лежат наши собственные технологии. Так, мы сумели самостоятельно создать композитный менеджер окон, а также графический движок. Для работы на рынке персональных компьютеров мы обеспечили совместимость с приложениями Microsoft Windows. Разработчики знают, что «цветком программного обеспечения» является операционная система. Она очень сложна для программирования. В нашем исследовательском центре работают 350 человек. Несколько лет они прилагали огромные усилия для достижения цели. Потребовались также большие инвестиции.





ⓒ TmaxSoft

Компания Tmax представила базовую оперативную систему, тем самым сделав вызов Microsoft, которая является неоспоримым лидером рынка. Большое внимание было уделено совместимости новой системы с программами MS Window, что обеспечивает стабильность их работы без каких-либо дополнительных поправок. В 2009 году была представлена операционная система Tmax Window. Но коммерциализировать её не удалось. Затем компания сфокусировалась на связующем программном обеспечении, и в 2015 году возобновились работы по операционным системам. 70% штата компании- это технические специалисты. 20% доходов идёт на исследования и разработки. Система Tmax первая - в стране получила подтверждение качества первого уровня Good Software. В следующем году все ведомства, использующие Windows7, должны будут сменить операционную систему из-за прекращения поддержки со стороны Microsoft. Наша компания ставит цель до этого момента повысить уровень распространения своей системы внутри страны, чтобы потом выйти на зарубежный рынок. Конечно, конкурировать с Microsoft непросто. Но Tmax с уверенностью смотрит в будущее, имея опыт конкуренции с такими гигантами как IBM и Oracle, а также работы на рынках США, Индии, России, Бразилии и других стран.





Проанализировав ситуацию, мы поняли, что Microsoft имеет эксклюзивные права на свой код, поэтому многие моменты не оптимизированы в достаточной мере. Мы поняли, что всю систему можно и нужно переделать, что и стало толчком к созданию нашей собственной операционной системы. Конечно, мериться силами с Microsoft - это всё равно, что пытаться «закидать яйцами скалу». У этой компании многолетний опыт, а мы работаем в данной сфере лишь пару лет. Поэтому нам ещё многое предстоит сделать, в том числе создать партнёрскую эко-систему. Но думаю, что Tmax вполне способна в течение нескольких лет заявить о себе на мировом рынке.





Компания Tmax внесла огромный вклад в развитие южнокорейской отрасли программного обеспечения, и теперь она поставила перед собой новую большую цель – выход на рынок операционных систем. Уверены, что этот смелый шаг увенчается успехом.