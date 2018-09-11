Компания Tmax (티맥스) - разработчик программного обеспечения

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2018-09-11
#Бизнес и технологии l 2018-09-10
Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании Tmax (티맥스), которая успешно работает на рынке компьютерных операционных систем, более 95% которого приходится на Microsoft. Подробнее о ней нам расскажет вице-президент компании, главный инженер Юн Хён Бон.
Компания Tmax, занятая в сфере программного обеспечения, была основана в 1997 году профессором Пак Тэ Ёном, который на тот момент работал в Институте передовой науки и технологий. Мы единственные в стране занимаемся межплатформенным программным обеспечением. В Tmax Group входят три компании - Tmax Software, которая занимает 43% внутреннего профильного рынка, Tmax Data, конкурирующая с Oracle Database и появившаяся в июле Tmax OS.
Основатель Tmax профессор Пак Тэ Ён - это человек, который сделал себя сам. Из-за бедности семьи он окончил вечернюю школу в Кванчжу. Работая в банке Ханиль, он познакомился с компьютером, а затем в 1988 году отправился в США на учёбу в возрасте чуть старше 30 лет. Там он получил степень доктора по специальности компьютерная инженерия. После возвращения работал в Институте передовой науки и технологий, а затем в 1997 основал Tmaxsoft. В 2000 году компания представила систему Jeus, которая является частью связующего программного обеспечения для взаимодействия между различными приложениями и системами. Через три года была создана система управления базами данных Tibero.
Наше программное обеспечение мы разрабатывали несколько лет. Смысл его в том, что в основе лежат наши собственные технологии. Так, мы сумели самостоятельно создать композитный менеджер окон, а также графический движок. Для работы на рынке персональных компьютеров мы обеспечили совместимость с приложениями Microsoft Windows. Разработчики знают, что «цветком программного обеспечения» является операционная система. Она очень сложна для программирования. В нашем исследовательском центре работают 350 человек. Несколько лет они прилагали огромные усилия для достижения цели. Потребовались также большие инвестиции.
Компания Tmax представила базовую оперативную систему, тем самым сделав вызов Microsoft, которая является неоспоримым лидером рынка. Большое внимание было уделено совместимости новой системы с программами MS Window, что обеспечивает стабильность их работы без каких-либо дополнительных поправок. В 2009 году была представлена операционная система Tmax Window. Но коммерциализировать её не удалось. Затем компания сфокусировалась на связующем программном обеспечении, и в 2015 году возобновились работы по операционным системам. 70% штата компании- это технические специалисты. 20% доходов идёт на исследования и разработки. Система Tmax первая - в стране получила подтверждение качества первого уровня Good Software. В следующем году все ведомства, использующие Windows7, должны будут сменить операционную систему из-за прекращения поддержки со стороны Microsoft. Наша компания ставит цель до этого момента повысить уровень распространения своей системы внутри страны, чтобы потом выйти на зарубежный рынок. Конечно, конкурировать с Microsoft непросто. Но Tmax с уверенностью смотрит в будущее, имея опыт конкуренции с такими гигантами как IBM и Oracle, а также работы на рынках США, Индии, России, Бразилии и других стран.
Проанализировав ситуацию, мы поняли, что Microsoft имеет эксклюзивные права на свой код, поэтому многие моменты не оптимизированы в достаточной мере. Мы поняли, что всю систему можно и нужно переделать, что и стало толчком к созданию нашей собственной операционной системы. Конечно, мериться силами с Microsoft - это всё равно, что пытаться «закидать яйцами скалу». У этой компании многолетний опыт, а мы работаем в данной сфере лишь пару лет. Поэтому нам ещё многое предстоит сделать, в том числе создать партнёрскую эко-систему. Но думаю, что Tmax вполне способна в течение нескольких лет заявить о себе на мировом рынке.
Компания Tmax внесла огромный вклад в развитие южнокорейской отрасли программного обеспечения, и теперь она поставила перед собой новую большую цель – выход на рынок операционных систем. Уверены, что этот смелый шаг увенчается успехом.
2018-09-11
2018-09-11
2018-09-10