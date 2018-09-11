РК и США представили исправленный текст соглашения о свободной торговле

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3 сентября Республика Корея и США одновременно представили исправленный текст соглашения о свободной торговле. Он состоит из восьми документов, в числе которых акт о внесении поправок, толкование совместного комитета и другие. Работа над поправками началась в прошлом году, когда Дональд Трамп указал на минусовой платёжный баланс в американо-южнокорейской торговле с РК. Стороны провели три раунда переговоров по пересмотру содержания действовавшего на тот момент соглашения И вот представлены результаты сложного процесса обсуждения. Разобраться в их содержании нам поможет докьтор Ким Хён Чжу из Института экономических исследований группы LG.





Что касается интересов американской стороны, то Дональд Трамп ещё до президентских выборов выражал недовольство соглашением о свободной торговле с Республикой Корея. Большую роль в этом сыграла несбалансированность торгового баланса в автомобильной отрасли. Другая проблема касалась системы разрешения споров между инвестором и государством. Это зона интересов Сеула. Данная система настроена слишком лояльно к американским компаниям, поэтому предлагалось конкретизировать расплывчатые пункты и предотвратить возникновение ненужных спорных моментов.





По итогам долгих переговоров южнокорейская сторона отстояла металлургическую отрасль и рынок сельскохозяйственных продуктов. Взамен были сделаны уступки в сфере автомобильной промышленности. Одним из главных достижений считается улучшение системы разрешения споров между инвестором и государством.





Иностранные компании неоднократно подавали, по сути, ненужные иски против Республики Корея в рамках соглашений о свободной торговле. Теперь эта проблема решена. К примеру, если вопрос уже рассматривался в рамках соглашения о свободно торговле с Евросоюзом, и компания, подавшая иск, проиграла, то в следующий раз аналогичный вопрос не будет рассматриваться в рамках всех соглашений о свободной торговле. Кроме того, компания-истец отныне должна будет доказать, что действительно получила ущерб вследствие политики государства. Прежде именно государство должно было доказать, что истцу никакой ущерб не причинялся.





В мае американская компания Elliott Associates подала иск против Республики Корея, требуя компенсации в размере 800 млн долларов. Компания утверждала, что столкнулась с ущербом после того, как южнокорейские власти вмешались в процесс слияния Samsung C&T и Cheil industries. Теперь проблема подобных исков решена, так как истец должен сначала доказать, что ущерб имел место и связан именно с политикой государства. Между тем, в автомобильной индустрии высказываются опасения по поводу возможных негативных последствий.





Последние поправки не окажут прямого влияния на южнокорейский экспорт автомобилей. Республика Корея не сняла высокие пошлины на импорт пикапов из США, но отечественные автопроизводители находятся лишь на стадии разработки моделей пикапов. До начала их производства ещё далеко. Реальное влияние может оказать увеличение квоты импорта автомобилей до 50 тыс. единиц в год на одного производителя. При этом они могут соответствовать только стандартам безопасности США. Уже сейчас на южнокорейских дорогах очень много импортных машин. Особенно это касается внедорожников. Брэнды в основном японские и европейские. Но многие из них развернули производство в США. Американские производители имеют огромный опыт производства внедорожников. Поэтому квота может быть быстро заполнена, что не может не сказаться на положении отечественных компаний.





Республика Корея добилась того, чтобы пошлины на американские пикапы, которые планировалось снять 1 января 2021 года, будут сохраняться до 2041 года. Но вот импорт американских автомобилей, как ожидается, быстро увеличится. Однако сохранены критерии обозначения места производство, что снижает возможный ущерб для Сеула. Между тем, есть другая проблема. США продвигают пошлины на импортные машины до 25%, оправдывая это необходимостью защиты своего рынка.





Договорённость по FTA достигнута. Но США всё ещё могут использовать статью 232 Закона о расширении торговли от 1962 года, который в интересах национальной безопасности может позволить повысить тарифные барьеры. Эта система одобрена и в ВТО. В настоящий момент рассматривается возможность применения защитных мер относительно импортных авто. Поэтому в РК высказываются опасения, несмотря на одобрение поправок в соглашении о свободной торговле.





С учётом условий торговли в США, сегодня невозможно делать прогнозы о том будут ли введены 25-процентные пошлины. Поэтому южнокорейские власти прилагают дипломатические усилия для того, чтобы США исключили Республику Корея из списка стран-кандидатов на введение пошлин. Сеул стремится как можно быстрее обеспечить вступление в силу исправленного соглашения.





Процесс одобрения исправленного текста соглашения о свободной торговле в Республике Корея и США разный. В США он опубликован после одобрения парламентом, а в Республике Корея доступен для ознакомления до 10 сентября. Это сделано, чтобы заинтересованные стороны, в том числе простые граждане, могли внести какие-либо предложения, полностью проверив текст на соответствие со своими интересами и законодательством. Только после того, как будет ясно, что никаких проблем нет, документ подпишет президент или министр торговли. После завершения рабочей процедуры соглашение вступит в силу, как ожидается, с 1 января следующего года.