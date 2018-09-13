



Главная героиня Мун Чжа работает на низкой должности редактором в издательстве. Она всегда обедает одна принесенной из дома едой и никогда не говорит ничего в ответ, даже если молодой начальник делает ей замечания, а коллеги жалуются на плохие условия или низкую зарплату. Одевается старомодно. Все коллеги знают, что Мун Чжа - старая дева.





몇 년전 이미 한 차례 유행이 지나간 알록달록한 털장갑을

여태 끼고 다니는 사람은 그녀 주위에 아무도 없었다.

장갑만 구식인 게 아니었다.

소매 끝이 날깃날깃 닳아 빠진 외투며,

통은 넓고 기장은 짧아 발목이 껑충해 보이는 쥐똥색 바지,

보푸라기가 한 켜나 앉은 투박한 양말.

문자의 이런 차림새는 사십 고개를 바라보면서

노처녀로 알려진 그녀의 입장을 더 한층 측은해 보이게 했다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Если считать Мун Чжа обычной женщиной, то некоторые моменты ее поведения понять сложно. Окружающие накладывают на нее стереотип, сторонятся и используют её. Героиня проходит через трудности, хотя могла бы и избежать их. В этом низком, падшем мире она продолжает сохранять моральную чистоту.





Лет десять назад Мун Чжа встретила мужчину по имени Хан Су. Он был женат и имел сына и дочь.









Мун Чжа вытащила из сумки деньги и протянула их Хан Су.

Получив их, он сразу же потушил сигарету о край газеты и резко встал.

- Ужин готов.

- Ужин? Да ты видела, который час? Явилась поздно.

Она всегда плакала в душе и улыбалась внешне,

когда разглядывала в нем грубые, эгоистичные черты.

Пока он застегивался, Мун Чжа вышла на кухню и аккуратно чуть

расставила его туфли, чтобы их легче было обуть.

Хан Су знал, что Мун Чжа смотрит ему вслед с порога,

но все равно спешно спустился по лестнице.





문자는 가방에서 돈을 꺼내 그에게 내밀었다.

그는 돈을 받는 즉시 담배를 신문지 귀퉁이에 눌러 끄고 벌떡 일어났다.

“저녁 다 됐어요”

“지금 몇 신데 저녁 타령이야. 다 늦게 들어와 가지구“

순간순간 그의 모질고 이기적인 성격을 엿볼 때마다

문자는 맘속으로 울고 입술로는 웃었다.

그가 단추를 채우는 동안 문자는 먼저 부엌으로 나와서

그가 신기 좋게 구두를 가지런히, 그리고 약간 벌려 놓아 주었다.





한수는 문자가 문밖에서 배웅하고 있다는 걸 알면서도

곧장 뚜걱뚜걱 계단 아래로 내려갔다.









Вскоре Хан Су спустился вниз по холму и исчез из поля зрения Мун Чжа. Но она почувствовала, что он отдаляется от нее на бесконечность. Хан Су был для нее, скорее, даже не мужчина, а божий фонарь, который вел ее еще выше к более серьезным испытаниям. И в рьяном порыве достичь той самой высоты она трепыхалась всем телом, словно грива.









Писательница Со Ён Ын родилась в 1943 году в городе Каннын провинции Канвондо. В 1968 году она стала лауреатом литературной премии журнала "Сасанге". Рассказ "Ты далеко" был опубликован в 1983 году в журнале "Корейская литература", в тот же год был отмечен литературной премией Ли Сана.