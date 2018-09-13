Темпы роста занятости замедляются

Численность занятого населения в РК увеличилась в августе всего лишь на 3 тысячи человек по сравнению с августом прошлого года. Это самый низкий показатель с января 2010 года, а рост занятости составляет менее 10 тыс. человек второй месяц подряд. Основными причинами ухудшения ситуации стали спад промышленного производства и повышение минимальной оплаты труда, что заставляет работодателей сокращать численность сотрудников. Министерство планирования и финансов и Министерство труда и занятости РК в своих докладах сообщают о сокращении числа рабочих мест в производственном секторе и сфере услуг.





Обратившись к статистке, можно заметить наметившийся спад в росте трудоустройства населения возрастной группы от 30 до 40 лет и рост безработицы среди молодёжи до 30 лет. Такая ситуация вызвана повышением минимальной оплаты труда и как результат - сокращением числа рабочих мест в сферах общественного питания, оптовой и розничной торговли. С другой стороны, увеличилось количество рабочих мест для лиц старше 60 лет, государственных служащих, а также в сфере общественного благосостояния. Речь идёт о том, что правительство путём инвестиций создаёт рабочие места на собственном уровне, однако пока не может добиться результатов в гражданской сфере. Ситуация в сфере занятости продолжает ухудшаться несмотря на то, что правительство выделило на создание качественных рабочих мест значительные средства. Учитывая текущее положение, несложно догадаться, что план правительства по существенному увеличению рабочих мест реализовать будет очень сложно.