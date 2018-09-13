Ратификация Пханмунчжомской декларации

На следующей неделе состоится третий в этом году межкорейский саммит. Накануне его открытия президент РК Мун Чжэ Ин призвал политические партии страны выступить с единой позицией в отношении американо-северокорейских отношений. Одним из важных вопросов является ратификация Пханмучжомской декларации, которая была передана на рассмотрение в Национальное собрание. Однако, как отмечают аналитики, достичь согласия будет нелегко. Оппозиционные партии выступают против ратификации данного документа. Кроме того, лидеры ряда партий отказались от поездки в Пхеньян для участия в саммите.





Камнем преткновения стал бюджет, предназначенный для осуществления целей декларации, принятой Сеулом и Пхеньяном. Речь идёт о расходах на модернизацию автомобильных и железных дорог, организацию культурных обменов и встреч разделённых семей, сотрудничество в сельском хозяйстве, расходы на поддержание работы совместного пункта связи в Кэсоне и другие области взаимодействия двух стран. Проблема состоит в том, что бюджет принимается каждый год. Так, в этом году Национальное собрание РК выделило на поддержку межкорейского сотрудничества 150 млн долларов. Однако на следующий финансовый год правительство намерено потратить значительно больше - 400 млн долларов. В 2014 году объём необходимых инвестиций в экономику КНДР оценивался в 135 млрд долларов. Основная часть этой суммы – расходы на модернизацию транспортной сети. По мнению представителей оппозиционных партий, в случае принятия документа, огромная нагрузка может лечь на плечи обычных граждан.