Глава 5. На пути к поиску страны надежды (1)

Честно говоря, решение нашего героя создать утопию, как всем понятно, воплотить в жизнь очень сложно. Тем более, сейчас учёный Хо является никем. Просто у него много денег. Поэтому иногда он размышлял над разными планами. Однажды Хо Сэн Вон вышел на берег моря. Оно шумело волной и приветствовало его. Посмотрев на море, наш герой подумал: «Вот я завидую рыбам. Наверняка они всегда счастливы. Рыбы способны устроить милое гнёздышко где угодно, и плыть, куда угодно». На небе летали белые чайки. Хо опять задумался: «Вот бы мне стать чайкой, жизнь которой так легка и свободна. У чайки есть крылья, благодаря которым она может свободно летать туда, куда захочет. Что со мной? Почему я родился в такой маленькой и слабой стране?»

Однако ему нельзя было сдаваться. Он решил сделать шаг вперёд и двигаться по пути к своей мечте: «Ладно, я буду верить в мудрые слова наших предков. Где есть желание, там есть и дорога». Хо Сэн Вон пошёл по дороге и встретил одного пожилого человека. Старик вязал рыболовные сети. Он был настолько худым, что сквозь его бледную кожу было видно кости. Наш герой подошёл к нему: «Добрый день, как улов?» Старый рыбак посмотрел на него и отвёл глаза от нашего героя. Ведь, внешность учёного Хо сильно не изменилась, хотя он заработал бешеные деньги. Хо Сэн Вон стоял рядом со стариком и внимательно смотрел на него. Почувствовав себя неудобно рядом с нашим героем, старик дерзко ответил ему: «Господин, мало слепых рыб, которые дают старику поймать себя».

Его ответ заинтересовал Хо Сэн Вона, и снова сказал: «Значит, ты не рыбак, если ждёшь только слепых рыб». Старик ответил: «Я старый человек, над которым даже рыбы смеются, но когда я был молодым, никто не пытался сравнить себя со мной. Я был мастером! Я плавал далеко, сражался со штормом, преодолел много преград на пути! Я проплыл на корабле больше миллиона километров». Хо Сэн Вон засмеялся: «Ты слишком преувеличиваешь. Ушам своим не верю. Если это правда, то ты доплыл несколько раз до Китая».

Старик уверенно сказал: «Всю жизнь я посвятил рыбной ловле, невозможно сосчитать, сколько раз я бывал на море. Верить или не верить – ваше дело».