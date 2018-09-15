Творчество певца Чан Ге Хёна
2018-09-15
#Мелодии Кореи l 2018-09-12
Некоторые живописные места Кореи и Китая настолько привлекательны своей красотой, что часто встречаются в восточной литературе и живописи. К таким пейзажам относятся, например, восемь видов рек Сяо и Сян, беседки на южном побережье реки Янцзы. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными музыкальными произведениями, в которых упоминаются эти известные виды.
Выпуск 379. Живописные места Китая и Кореи
* Отрывок "Помпхичжунню" из пхансори "Сказание о деве Сим Чхон" - Сон Чхан Сун (вокал)
* Песня "Согин исын" - Ким Бён О (вокал)
* Песня "Юкчабэги", "Самсанын пальлак" - Ан Сук Сон (вокал)
2018-09-15
2018-09-17 16:36:04
2018-09-17