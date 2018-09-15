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Живописные места Китая и Кореи

#Мелодии Кореи l 2018-09-12

Мелодии Кореи


Некоторые живописные места Кореи и Китая настолько привлекательны своей красотой, что часто встречаются в восточной литературе и живописи. К таким пейзажам относятся, например, восемь видов рек Сяо и Сян, беседки на южном побережье реки Янцзы. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными музыкальными произведениями, в которых упоминаются эти известные виды.   


Выпуск 379. Живописные места Китая и Кореи

* Отрывок "Помпхичжунню" из пхансори "Сказание о деве Сим Чхон" - Сон Чхан Сун (вокал) 

* Песня "Согин исын" - Ким Бён О (вокал)

* Песня "Юкчабэги", "Самсанын пальлак" - Ан Сук Сон (вокал)

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