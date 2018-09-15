Межкорейское сотрудничество в сфере спорта 

Министр культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хван выступил с заявлением о необходимости расширения сотрудничества в спорте между Севером и Югом. В частности, речь идёт об участии объединённых межкорейских команд в международных соревнованиях. На следующих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио планируются совместный проход спортсменов Юга и Севера и увеличение количества объединённых команд по некоторым видам спорта. К сожалению, в этом году по причине недостаточного количества времени не было возможности тщательно подготовить объединённые команды к Азиатским играм в Джакарте, - отметил министр. Спорт является хорошей возможностью наладить взаимодействие и улучшить межкорейские отношения.





Межкорейские команды начали участвовать в международных соревнованиях ещё в 1991 году, когда была создана объединённая команда Юга и Севера по настольному теннису. Спортсмены вышли с флагом, на котором был изображён Корейский полуостров синего цвета. Вместо гимна звучала народная песня «Ариран». В этом же году объединённая молодёжная команда по футболу приняла участие в футбольном чемпионате среди молодёжных команд в Лиссабоне. После этого команды Юга и Севера участвовали лишь в совместном проходе на церемониях открытия соревнований. В 2018 году объединённые команды вновь приняли участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, мировом первенстве по настольному теннису и на Азиатских играх в Индонезии, где межкорейские команды завоевали четыре медали в женском баскетболе и гонках на каноэ.