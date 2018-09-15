Главы РФ, КНР и Японии поддержали межкорейский диалог 

На завершившемся во Владивостоке Восточном экономическом форуме главы России, Китая и Японии выразили поддержку диалога между Сеулом и Пхеньяном. Президент России Владимир Путин в своём выступлении упомянул о предоставлении мировым сообществом гарантий безопасности государственного строя КНДР. В случае, если гарантий США будет недостаточно, ядерные государства должны предоставить их Пхеньяну,- считает Владимир Путин. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул важность объединения усилий стран Северо-Восточной Азии. Объединение Корейского полуострова станет основным фактором экономического объединения региона, - считает председатель КНР.





Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также затронул тему межкорейских отношений и выразил желание встретиться с главой КНДР Ким Чон Ыном. Он заявил о необходимости перехода к новому этапу отношений и преодоления недоверия между Пхеньяном и Токио. Синдзо Абэ, как и другие мировые лидеры, выразил надежду на реализацию договорённостей, принятых Пхеньяном и Вашингтоном, в том числе, на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Глава Японии одобрил стремление Юга и Севера к миру и пожелал достижения плодотворных результатов на предстоящем межкорейском саммите. Премьер-министр РК Ли Нак Ён выразил благодарность главам соседних стран за поддержку и призвал мировое сообщество к ещё более активной поддержке решения ядерной проблемы Пхеньяна. Ли Нак Ён отметил, что мир на Корейском полуострове станет отправной точкой к развитию обменов Юга и Севера с Евразией.