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Новые моменты в отношениях между КНДР и США

#Последние события на Корейском полуострове l 2018-09-13

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

В отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном, в которых, казалось, наступило похолодание после отмены запланированного визита госсекретаря США в Северную Корею, намечается новый поворот. Как сообщили 10 сентября на пресс-конференции в Белом доме, северокорейский лидер Ким Чон Ын прислал письмо, в котором предлагает провести второй саммит с американским президентом. Ситуацию комментирует профессор Чин Хи Гван с факультета межкорейского воссоединения Университета Инчжэ.

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