Вехи на пути к воссоединению: Контакты буддистов Юга и Севера

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24 марта 1998 года Комитет по делам Азиатско-Тихоокеанского региона КНДР и южнокорейская организация «Общество буддистов за мир и воссоединение» подписали соглашение о восстановлении культурных реликвий в горах Кымгансан в течение 30 лет. В апреле 2004 года буддисты Юга и Севера приступили к восстановлению храма Сингеса. Строительные работы в размере 6 млн долларов оплатила южнокорейская сторона, а северокорейская предоставила рабочих. 13 октября 2007 года состоялась церемония по случаю завершения восстановления храма, который превратился в символ межкорейского примирения, став ярким примером преодоления культурных различий, сложившихся в двух частях Кореи за долгие годы национального раскола.