Уволенные сотрудники Ssangyong будут восстановлены на работе 

История с увольнением работников компании Ssangyong началась в 2009 году в ходе реструктуризации предприятия. Тогда уволили 165 человек, из которых только 45 были восстановлены в должности. Изначально компания Ssangyong входила в десятку крупнейших предприятий РК. Спад производства начался в конце 90-х годов. Из-за внутренних проблем и глобального финансового кризиса компания была вынуждена начать реструктуризацию. Так, в 2004 году 49% акций были проданы Шанхайской автомобильной индустриальной компании. Ситуация в Ssangyong не изменилась даже после продажи акций. Впоследствии оказалось, что китайская компания попросту переняла важные технологии, не вливая финансовые потоки в развитие компании.





В 2008 году под предлогом отказа профсоюза Ssangyong провести реструктуризацию китайское предприятие решило отказаться от прав на южнокорейскую компанию и оформила процедуру внешнего управления. В сложившейся ситуации Ssangyong приняла меры по сохранению предприятия и провела реструктуризацию. Недовольные сотрудники начали всеобщую забастовку, заняв заводы и остановив производственный процесс. Вскоре ситуация была разрешена при помощи сотрудников полиции. Реструктуризация компании всё же состоялась скором времени компания была перепродана индийскому концерну Mahindra. Однако вопрос по восстановлению в должности 119 уволенных сотрудников так и не был окончательно решён. Лишь сейчас, спустя 10 лет, профсоюзу и администрации удалось договориться о восстановлении их на работе.



