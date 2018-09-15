Открылся совместный пункт связи в Кэсоне 

14 сентября в Кэсоне состоялась церемония открытия совместного пункта связи Юга и Севера. Дата открытия была отложена почти на месяц по ряду причин. Одна из них связана с санкциями Совбеза ООН, принятыми в отношении Пхеньяна. Так, поставка нефтепродуктов и электричества, необходимого для работы пункта связи, могла рассматриваться как нарушение Сеулом санкций Совбеза ООН. В ответ на это Вашингтон заявил, что рассмотрит вопрос в ближайшее время. Сеул в течение всего времени вёл переговоры с Вашингтоном с целью убедить США в том, что открытие совместного пункта связи никаким образом не влияет на принятые санкции Совбеза ООН.





Открытие пункта связи в Кэсоне отражает прогресс в развитии отношений Юга и Севера. В США существует мнение о том, что межкорейские отношения слишком быстро развиваются без достижения определённых результатов в денуклеаризации КНДР. По этому поводу Госдепартамент США напомнил слова южнокорейского президента о том, что денуклеаризация Корейского полуострова и улучшение межкорейских отношений взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно друг от друга. Большое влияние на задержку открытия пункта связи оказала отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян. Однако благодаря усилиям спецпредставителя президента РК Чон Ый Ёна была определена дата проведения третьего раунда переговоров лидеров Юга и Севера, что способствовало скорейшему открытию совместного пункта связи.