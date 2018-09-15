Ли Чжон Сок в одном сериале с Ли На Ён

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11 сентября стало известно, что Ли Чжон Сок и Ли На Ён исполнят главные роли в новом сериале телеканала tvN с рабочим названием «Роман в дополнение к книге» (로맨스는 별책부록). Новый сериал покажет историю о людях, делающих книги в далеком от чтения современном мире. Главные герои знакомы с детства, и став взрослыми, они начинают чувствовать друг к другу нечто большее. «Роман в дополнение к книге» - это романтическая комедия, где основные действия разворачиваются в издательском доме. Ли Чжон Сок исполнит роль молодого и успешного редактора Чха Ын Хо, который славится своим хладнокровием, перфекционизмом и трудоспособностью. Но когда дело доходит до личного, то Чха Ын Хо становится добродушным и эмоциональным. Ли На Ён воплотит на экране разведенную женщину, поступившую на новую работу по годичному контракту. Трансляция первой серии запланирована на первую половину 2019 года.