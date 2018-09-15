Группа EXO возвращается в сентябре

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Мужская группа EXO приступила к полномасштабному возвращению на сцену. Есть большая вероятность того, что во второй половине 2018 года коллектив еще раз громко заявит о себе. 12 сентября стало известно о начале съемок клипа к заглавной композиции предстоящего альбома. Все, что касается деталей клипа и даты выхода нового альбома остается под завесой тайны. Но если EXO начали снимать клип, ждать до релиза новинки остается не долго. В июле 2017 года музыканты выпустили альбом «Коко-пап» (코코밥), а в сентябре того же года «Мощь» (파워), что привело многих фанатов в восторг. Последний год участники EXO были заняты в личных проектах, выпускали сольные альбомы, снимались в сериалах, поэтому новость о скорой премьере клипа и альбома будоражит воображение поклонников творчества этой талантливой группы.