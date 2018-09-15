Завершился кастинг. Квон Сан У в деле

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Кастинг в новое кино с рабочим названием «Квису» (귀수) завершен. «Квису» является спин-оффом боевика «Блестящий шаг» (신의 한 수), которую после премьеры 3 июля 2014 года посмотрели свыше 3,5 миллионов зрителей по всей стране. Поэтому после оглушительного успеха над продолжением будет работать та же съемочная группа и тот же сценарист. В картине появятся такие актеры как Квон Сан У, Ким Сон Гюн, У До Хван, Ким Хи Вон, Хо Сон Тхэ и другие. Роль главного героя «Квису» досталась актеру Квон Сан У, исполняющему все экшн-сцены без каскадера. Актер Ким Хи Вон сыграет брокера игры в падук по прозвищу «Ттон сонсэн». Основное чтение сценария состоялось 6 сентября в сеульском округе Каннам, подготовительный этап фильма начнется 15 сентября, а премьера криминального боевика назначена на 2019 год.