Хё Мин из группы T-ARA о конфликте с MBK

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Участница женской группы T-ARA по имени Хё Мин поделилалсь планами на будущее. 12 сентября в концертном зале «Ильчжиа» столичного района Чхондам артистка открыла шоу-кейс в честь релиза своего сольного альбома. «Все мои девочки из группы поддерживают меня в этот момент и желают успехов моему сольнику. Такое ощущение, что все они сейчас находятся здесь», - сказала Хё Мин со сцены. После она немного рассказала о подробностях конфликта с продюсерской компанией MBK по поводу использования бренда T-ARA. «Мы решили, что само название группы не принадлежит только нам. К названию T-ARA имеют отношение также наши дорогие поклонники, наша бывшая продюсерская компани и мы соответственно. Хотим в ближайшем будущем все вместе оказаться на сцене. С MBK Entertainment конфликт исчерпан», - добавила Хё Мин. Напомним, в декабре 2017 году у девушек истек контракт с компанией MBK, после чего между артистками и их продюсерами начался конфликт из-за права использования названия группы.