Фэн-шуй (명당/ 明堂), 2018 год

Жанр: драма

Режиссер: Пак Хи Гон

В ролях: Чо Сын У, Чи Сон, Ким Сон Гюн и др.

Премьера: 19 сентября 2018 года

Возрастное ограничение: старше 12 лет





Фэн-шуй означает энергию земли, способную изменить судьбу!

Гениальный мастер фэн-шуй Пак Чэ Сан, способный менять судьбу человека при помощи энергии земли, мешает планам Кима из Чандона захватить всю страну, что заканчивается гибелью семьи мастера.

13 лет спустя перед мечтающим отомстить Пак Чэ Саном появляется член королевской семьи Хын Сон, желающий стать королем. Тот предлагает объединить силы против Кима. Вдвоем главные герои входят в ближайшее окружение одного состоятельного и влиятельного Ким Чва Гына, но открывается, что у них абсолютно разные цели.