Jang Gye-hyun

Дата рождения: 9 января 1950 г.

Место рождения: г. Сеул

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: фолк-рок, трот





Чан Ге Хён – корейский исполнитель в жанре трот. Дебютировал в начале 1970-ых годов в группе Key Brothers, после стал участником очень популярной в то время группы «Темпэст» (템페스트/Tempest). С 1977 года начал карьеру в качестве сольного исполнителя и автора собственных песен. Однако пик его карьеры пришелся именно на времена «Темпеэст».

В течение сольной карьеры выпустил 9 студийных альбомов и десятки других композиций. Среди которых первый альбом «Мои 20 лет» (나의 20년) от 28 июня 1977 года, второй студийный альбом «Чан Ге Хён» (장계현), альбом «Чан Ге Хён – во тьме» (장계현 – Standing In The Dark) от 10 декабря 1997 года с заглавной композицией Standing In The Dark, «Чан Ге Хён – резюме моей молодости» (장계현 – 내 청춘의 이력서) с заглавной песней «Моя молодость еще один раз» (내 청춘 다시한번) от 1 февраля 2004 года, «7080 Pops Live воспоминаний» (7080 추억의 Pops Live), вышедший на CD-дисках в 2008 году.