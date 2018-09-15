Военный парад в Пхеньяне

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9 сентября на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины образования КНДР. Его особенностью стало то, что по площади не провозили межконтинентальные баллистические ракеты. Не было также традиционного выступления лидера страны Ким Чон Ына. Вместо него выступил председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. В его речи не была затронута тема ядерного оружия, и главный акцент был сделан на задачах строительства экономики. В целом масштабы парада в этот раз были значительно меньше, чем раньше. С учётом того, что переговоры между КНДР и США сейчас находятся в состоянии неопределённости, формат парада можно расценивать как стремление Севера продемонстрировать наличие перемен.

Вопрос об участии в параде межконтинентальных баллистических ракет вызывал пристальное внимание всего мирового сообщества. Их отсутствие воспринято как признак приверженности денуклеаризации. Не менее важно и то, что упоминание о ядерном вооружении отсутствовало как в поздравительной речи Ким Ён Нама, так и в приуроченных к празднику публикациях северокорейских СМИ. В передовой статье главного органа Трудовой партии Кореи газеты «Нодон синмун» говорится о том, что КНДР обладает «огромными силами военного сдерживания», однако не затрагивается вопрос ракетно-ядерного потенциала. К тому же, отсутствует прямое упоминание США. Сам факт того, что Ким Чон Ын не выступил лично с поздравительной речью, также говорит об изменениях в северокорейской политике.

Всё это позволяет создать благотворную атмосферу для активизации американо-северокорейских переговоров по денуклеаризации. Эксперты допускают, что теперь шансы на проведение второго саммита между США и КНДР существенно возросли, тем более, как стало недавно известно, Ким Чон Ын отправил Дональду Трампу личное письмо с предложением второго саммита. В связи с этим возрастает роль третьего вс начала этого года межкорейского саммита, который состоится с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. В случае успешного проведения саммит поможет создать благоприятные условия для встречи лидеров КНДР и США, а также наметит положительные изменения в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова.