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14 сентября открыт межкорейский пункт связи, который будет осуществлять торговые и политические контакты между Югом и Севером, поддерживать взаимодействие между частными лицами, обеспечивать условия для комфортного передвижения уполномоченных граждан. На церемонии открытия пункта связи, проходившей под лозунгом "Теперь движемся вместе", присутствовали министр по делам воссоединения Республики Корея Чо Мён Гюн, депутаты Национального собрания, правительства, академических кругов и гражданских организаций. Со стороны Севера на церемонии присутствовал председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.

Пункт связи располагается в четырёхэтажном здании на территории Кэсонского индустриального комплекса. Возглавят пункт связи чиновники на уровне заместителей министров. Они не будут находиться там постоянно, но будут проводить регулярные совещания и необходимые переговоры. Со стороны Юга будет командирован глава исполнительного секретариата, советник министра по делам воссоединения Ким Чхан Су. В состав секретариата войдут 30 человек, Ким Чхан Су займёт также должность заместителя главы пункта связи со стороны Юга.

Открытие межкорейского пункта связи - важное событие для стабильного развития двусторонних отношений. Пункт будет работать круглосуточно и без выходных. Он позволит наладить взаимодействие между двумя Кореями.