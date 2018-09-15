Саммит РК - Индонезия

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10 сентября в Сеуле состоялась встреча президентов Республики Корея и Индонезии Мун Чжэ Ина и Джоко Видодо. В ходе саммита стороны договорились активизировать обмены на высоком уровне, а также сотрудничество в сфере политики. Целью взаимодействия между двумя странами являются взаимовыгодные отношения, хорошие перспективы, положительный рост и процветание. Лидеры двух государств договорились прилагать усилия для того, чтобы к 2022 году годовой товарооборот между Республикой Корея и Индонезией составил 30 млрд долларов. В первом полугодии этого года он составил 9 млрд 800 млн долларов.

Кроме того, в ходе саммита было решено активизировать сотрудничество в таких сферах как металлургическая промышленность, нефтехимия и автомобильное производство, а также увеличить долю участия южнокорейских предприятий в этих сферах. Республика Корея будет оказывать помощь Индонезии в строительстве инфраструктуры для лёгкого метро, развитии информационно-коммуникационных технологий и экологически чистых источников энергии.

По итогам саммита подписаны шесть меморандумов о взаимопонимании в таких сферах, как обмен миграционными данными, обмены в области администрирования и инновационного кадрового управления, сотрудничество в правовой сфере информационных технологий, взаимодействие в области морской безопасности и промышленных инноваций. В тот же день были подписаны меморандумы о взаимопонимании между южнокорейскими и индонезийскими предприятиями. С южнокорейской стороны соглашения подписали компании POSCO Construction, Hyundai Engineering & Construction, Lotte Engineering & Construction.

Визит президента Индонезии Джоко Видодо в Сеул может послужить хорошим плацдармом для проведения новой южной политики президента Мун Чжэ Ина, поскольку Индонезия является одной из основных стран Юго-Восточной Азии, имеющей, к тому же, серьёзный политический вес в мире.