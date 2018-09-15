Творчество певца Чан Ге Хёна

Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» сентября мы посвятили творчеству певца прошлых Чан Ге Хёна, «нежный носовой» голос которого стал визитной карточкой исполнителя в мире эстрадной музыки Кореи в 70-80-х годах прошлого века. Чан Ге Хён начал петь, будучи студентом факультета скульптуры университета Хоник. Примерно в то время он стал отращивать свои усы, ставшие затем неотъемлемой деталью индивидуального и неповторимого образа артиста. В 1969 году Чан Ге Хён стал обладателем гран-при на любительском конкурсе фолк-музыки в Корее, проводимом газетой «Чугангёнхян».

70-е годы были временем наивысшего расцвета музыкальных групп в истории корейской эстрадной музыки. С середины 60-х годов под влиянием творчества всемирно известной британской рок-группы «Битлз» молодые люди в Корее, которые занимались музыкой в то время, создавали музыкальные группы и принимали в них участие. Некоторое время Чан Ге Хён был вокалистом одной из популярнейших рок-групп того периода - 'Key Brothers'. Но вскоре в 1971 году Чан Ге Хён покинул рок-коллектив 'Key Brothers' и присоединился к созданию новой молодой рок-группы «Тэмпест». Новая рок-группа ни в чем не уступала творениям более популярным и известным группам в стране. Популярность «Тэмпест» росла постепенно. Широкая известность группа получила в 1973 году, когда вышел второй регулярный альбом с песней «Позвольте мне забыть», в том же году рок-коллектив «Тэмпест» стал обладателем главной награды на музыкальном конкурсе среди групп. Это был кульминационный период музыкальной деятельности «Тэмпест». А грустная песня о безответной любви «Позвольте мне забыть» стала настоящим хитом. В исполнении рок-группы «Тэмпест» прозвучит композиция «Позвольте мне забыть».

Это была композиция «Позвольте мне забыть» рок-группы «Тэмпест».

Название группы «Тэмпест» взято с названия трагикомедии «Буря» всемирно известного английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. В нём выступали: ударник Ю Сан Бон, вокалист Чан Ге Хён, соло-гитарист Сон Чжон Мин, клавишник Ю Ган Сун, а также бас-гитарист и вокалист Ким Ён Му. В основном группа исполняла приятную музыку - фолк-рок и довольно хороший софт-рок. Их музыка была приятного, мягкого и приглушенного звучания. Среди удачных работ «Тэмпест» были песни «Только Вы», «Помните меня» и «Сердце ждёт». В эфире прозвучала песня «Сердце ждёт» - одна из самых известных работ группы «Тэмпест». Мелодичные звуки среднего темпа в композиции прекрасно гармонируют с богатым и гибким вокальный спектром певца Чан Ге Хёна, переходящим в зону фальцета и обратно.

С ростом популярности «Тэмпест» в центре всеобщего внимания оказался певец Чан Ге Хён, а позиция лидера Ю Сан Бона в группе ослабла. Всё это послужило причиной возникновения разногласий и конфликтов между участниками. Так, в 1975 году певец Чан Ге Хён покинул рок-коллектив «Тэмпест» и основал собственную группу «Белые крылья». Вскоре он вернулся в коллектив «Тэмпест», но потом снова ушёл из него и дебютировал в качестве сольного певца. В 1977 году на свет вышла первая сольная пластинка Чан Ге Хёна с песней «Когда мне было двадцать». Его первый сольный альбом «Золотой альбом 77» имел большой успех, и певец встретил второй период расцвета своего таланта. На наших волнах прозвучал первый сольный хит певца Чан Ге Хёна – песню под названием «Когда мне было двадцать».

Сольная карьера Чан Ге Хёна проходила с переменным успехом. В музыкальной копилке певца имеются такие популярные песни, как «Солнечная поляна» и «Из-за слёз». В текущем году певцу исполнилось 68 лет. С супругой он заведует собственным маленьким кафе, где есть сцена, на которую он всегда поднимается с удовольствием. Певец продолжает записывать новые песни, хотя и редко. Последней на сегодняшний день музыкальной работой Чан Ге Хёна остаётся одиннадцатый регулярный альбом с песней «Веет, веет ветер!», записанный в 2009 году. А в завершение нашей очередной рубрики прозвучала песня «Ты, ты, ты» певца Чан Ге Хёна.





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