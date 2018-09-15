Странный отец (13) 내가 더 잘할게

Творчество певца Чан Ге Хёна
2018-09-15
#Говорим как герои сериалов l 2018-09-17
Фраза недели
내가 더 잘할게
[Нэга до чжальхалькэ]
Я буду стараться.
Грамматика
내가 – местоимение 나 «я» с окончанием основного подежа 가. 내가 используется, когда говорящий хочет подчеркнуть, что он являестя субъектом какого-либо действия. Далее идет наречие 더 «еще, больше, более». 잘할게 – глагол 하다 «делать, совершать» с прилагательным 잘 «лучше». Все вместе получается 내가 더 잘할게 «я буду стараться».
- 내가 잘 몰라서 실수 했어. 내가 더 잘할게.
- Я не знал и ошибся. Я буду стараться.
- 미안해, 화내지 마. 내가 더 잘할게.
- Прости, не злись. Я буду стараться.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
알잖아, 실수 안 할거야 – Ты же знаешь, я не подведу
다시는 이런 일 없을꺼야 – Это не повторится
2018-09-15
2018-09-17 16:36:04
2018-09-17