Странный отец (13) 내가 더 잘할게

Фраза недели

내가 더 잘할게

[Нэга до чжальхалькэ]

Я буду стараться.





Грамматика

내가 – местоимение 나 «я» с окончанием основного подежа 가. 내가 используется, когда говорящий хочет подчеркнуть, что он являестя субъектом какого-либо действия. Далее идет наречие 더 «еще, больше, более». 잘할게 – глагол 하다 «делать, совершать» с прилагательным 잘 «лучше». Все вместе получается 내가 더 잘할게 «я буду стараться».





- 내가 잘 몰라서 실수 했어. 내가 더 잘할게.

- Я не знал и ошибся. Я буду стараться.





- 미안해, 화내지 마. 내가 더 잘할게.

- Прости, не злись. Я буду стараться.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





알잖아, 실수 안 할거야 – Ты же знаешь, я не подведу

다시는 이런 일 없을꺼야 – Это не повторится



