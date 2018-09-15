До межкорейского саммита в Пхеньяне – один день 

17 сентября обнародован план визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян, где состоится третий с начала года межкорейский саммит. Стороны сосредоточатся на переговорах, а культурная программа ограничится просмотром концерта. На повестке три основных вопроса: денуклеаризация, межкорейские отношения и ослабление военной напряжённости. При этом состав делегации Юга весьма обширен и охватывает практически все сферы. В неё вошли представители ряда партий, главы ведущих корейских корпораций, деятели культуры и представители гражданского общества. Программа первого дня визита состоит из приветственного мероприятия, встречи на высшем уровне, совместного просмотра концерта и ужина. На второй день состоятся ещё одна встреча на высшем уровне и совместная пресс-конференция, а на третий день утром делегация вылетит обратно в Сеул. Однако отъезд может быть перенесён на более поздний срок, поскольку стороны могут провести ещё одно мероприятие, направленное на укрепление дружеских отношений двух лидеров





В администрации южнокорейского президента выражают надежду на то, что в ходе переговоров удастся достичь договорённостей по таким вопросам как снятие напряжённости и предотвращение военных столкновений. Что касается денуклеаризации, то ключевой задачей является поиск путей устранения противоречий на переговорах между КНДР и США. Пока сложно сказать, будут ли достигнуты какие-либо договорённости по конкретным шагам в направлении денуклеаризации. Также неизвестно, будут договорённости закреплены письменно или обнародованы в устной форме. До сих пор денуклеаризация никогда не рассматривалась на повестке межкорейских переговоров на высшем уровне. Параллельно с переговорами лидеров Юга и Севера состоятся встречи южнокорейских официальных лиц с председателем Постоянного Комитета Верховного Народного Собрания КНДР, а представители бизнеса обсудят пути расширения межкорейского экономического сотрудничества с вице-премьером.



