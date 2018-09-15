В РК разгораются споры вокруг иностранных беженцев. Сторонники предоставления им убежища призывают проявить гуманизм, категорически опровергая утверждения о том, что беженцы являются потенциальными преступниками и представляют угрозу общественной безопасности. Они приводят пример Германии, которая приняла большое количество беженцев, но уровень преступности там сейчас самый низкий за последние 30 лет. Противники указывают на растущее число случаев злоупотребления системой предоставления убежища, в результате чего преступники из других стран могут беспрепятственно проникнуть в РК и создать угрозу безопасности. В связи с этим они требуют отмены положения закона о беженцах, запрещающего насильственную репатриацию, настаивая на создании системы, которая выявляла бы подлинные намерения беженцев.





Споры начались с прибытия на остров Чечжудо пятисот граждан Йемена, которые подали заявки на получение статуса беженцев. В последнее время из Йемена, спасаясь от гражданской войны, бежали около двух миллионов жителей. Часть из них укрылась в Малайзии, где они могли находиться без визы в течение 90 дней. По истечении этого срока часть из них перебрались на Чечжудо, поскольку для въезда на остров также не требовалась виза. Когда число беженцев резко возросло, правительство приняло меры по ограничению их выезда за пределы Чечжудо, тогда как сами прибывшие стремились покинуть остров в поисках работы. С конца июня началось рассмотрение заявок, и части беженцев было дано разрешение временно остаться в стране. РК присоединилась к международной конвенции о статусе беженцев лишь в 1992 году, а закон о беженцах вступил в силу лишь в январе 2013 года. За период с 1994 по конец мая этого года 20.361 человек подали заявки на получение статуса беженца в РК. Одобрено лишь 839 заявок или 4,1% их количества. Среднемировой показатель составляет 38%.