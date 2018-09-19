Компания Ssangyong Motor - в авангарде рынка внедорожников

ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о южнокорейском автомобилестроителе Ssangyong Motor Company (쌍용자동차), который стоит в авангарде рынка SUV в РК. С подробностями начальник отдела маркетинга г-н Ли Сок У.





Первоначально мы рассчитывали на продажи в размере от 2,5 до 3 тыс. автомобилей в месяц. Но последние данные указывают на то, что показатель превысил 3 тыс. единиц. Отметка подбирается к 4 тысячам. Запросы от клиентов увеличиваются. В этом успехе немалую роль сыграла слава бренда Rexton. Это четвёртая линейка после Musso Sports, Actyon Sports и Korando Sports. Но Rexton отличается от предшественников тем, что он ориентирован не на рабочие задачи, а на новый высокий уровень исполнения. Это открытый внедорожник, совмещающий в себе функциональность и безопасность, что стало причиной хорошего спроса на рынке.





В январе этого года Ssangyong Motor представила новую модель Rexton Sports. За шесть месяцев её продажи превысили 20 тыс. единиц. В прошлом году другая модель этой линейки G4 Rexton получила пять наград за дизайн, эргономику, безопасность и по другим характеристикам. В этом году была получена награда за инновацию.





Бренд Musso появился в 1993 году. За 13 лет было продано свыше 250 тыс. автомобилей. Аналогичным оказался и показатель New Korando в период с 1996 по 2005 год. В те годы эти две линейки внесли на рынок разнообразие, которого прежде не было. Компания задавала тон в создании внедорожников.





За успехом внедорожников Ssangyong Motor премиум-класса стоит большая история. Всё началось с компании Ha Dong-hwan Motor, которая начала работу в 1962 году. Молодой инженер решил самостоятельно создавать автомобили в стране, которая ещё не оправилась от войны. Автобусы этой компании в 1967 году экспортировались в Бруней и Вьетнам. В 1974 году был создан джип. В 1983 году в производство пошёл Korando, название которого - сокращение от «Korea Can Do». В 1988 году компания была поглощена Ssangyong Group. С этого момента начинается история Ssangyong Motor, которая стала специализироваться на SUV и джипах. Компания быстро наращивала технологический потенциал, сотрудничая с Mercedes-Benz. Но в 90-х она столкнулась с проблемами, связанными с валютным кризисом. В итоге она была куплена индийской корпорацией Mahindra Group. Между тем, Ssangyong Motor не прекращала работать над качеством продукции.





ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

На европейском рынке Rexton Sports встретили хорошо. Причина этого заключается в тех ценностях, которые не могут дать другие бренды. К примеру, это ощущения, превосходящие ожидания и связанные с доступной ценой. Это также чувство удовлетворённости характеристиками машины. В ней нет ничего лишнего. Rexton Sports имеет только самое нужное. Цена также соответствующая. В общем, модель полностью соответствует требованиям практичного европейского потребителя. Наверное, поэтому Rexton Sports постепенно набирает популярность в Европе.





В июне Ssangyong Motor вышла на рынок Германии, а затем Великобритании, Чили, Эквадора. Компания намерена достичь прежнего успеха на зарубежном рынке, показав качество южнокорейских внедорожников.





Компания Ssangyong Motor была, есть и будет производителем внедорожников. Она работает прежде всего не над достижением высоких продаж, а над тем, чтобы занять собственную нишу. Rexton Sports показала на южнокорейском рынке новое видение в сфере спортивных внедорожников. Мы будем и дальше стремиться к созданию нового стандарта для отечественных внедорожников.





Ssangyong Motor всегда была первопроходцем на южнокорейском рынке спортивных внедорожников. Сегодня она находится в авангарде данной ниши. В последние годы ей пришлось пережить немало трудностей, но она продолжает работать для того, чтобы стать лучшей в своей сфере.