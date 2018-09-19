Ухудшение ситуации на южнокорейском рынке труда

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Застой на южнокорейском рынке труда сохраняется уже длительное время. По данным Национального статистического управления, представленным 12 сентября, в августе количество безработных достигло максимальной отметки после валютного кризиса. Ситуацию комментирует профессор Чхве Бэ Гын с экономического факультета университета Конгук.





В августе количество занятого населения выросло только на 3 тыс. человек в годовом исчислении. В июле показатель тоже был невысоким – 5 тыс. человек. Однако в прошлом году среднемесячный прирост держался на уровне в 300 тыс. человек. Резкий спад начался с февраля этого года, когда отметка упала ниже 200 тыс. Учитывая прежние темпы роста, нынешняя ситуацию вызывает подлинный шок в южнокорейском обществе.





В августе количество безработных в стране составило 1 млн 130 тыс. человек, что на 130 тыс. человек больше, чем в предыдущем месяце. Уровень выше 1 млн. держится с января нынешнего года. Это самый длительный период с 1999 года, когда после валютного кризиса такая ситуация сохранялась 10 месяцев. Стоит отметить максимальное за 27 лет сокращение количества занятых в возрастной группе от 40 до 49 лет, которая является костяком рынка труда.





В Корее стремительно сокращается количество рабочих мест для людей в возрасте от 40 до 49 лет. Эта возрастная группа на самом деле находится в «слепой зоне» правительственных мер. Поскольку традиционно люди этого возраста имеют работу, востребованы на рынке труда, и безработных среди них обычно очень мало. Но теперь многие из них теряют работу. Проблему ещё больше обостряет то, что та же тенденция распространяется на людей в возрасте от 30 до 39 лет.





В последнее время количество занятого населения в возрасте от 40 до 49 лет сократилось более чем на 150 тыс. человек. В течение последних 11 месяцев такая же ситуация наблюдается среди людей в возрасте от 30 до 39 лет. Безработица среди молодёжи до 30 лет составляет сегодня 10%. Благодаря усилиям правительства, число занятых старше 60 лет выросло на 270 тыс. человек. Но среди наиболее трудоспособной категории населения ситуация ухудшается. Причину этого эксперты видят в ослаблении показателей производственной отрасли.





Наша экономика очень сильно зависит от производственного сектора. Ухудшение ситуации в производстве отрицательно сказалось на частных предпринимателях и на рынке недвижимости. Большое сокращение рабочих мест наблюдается среди временных работников в многочисленны компаниях-подрядчиках. Из-за затухания рынка недвижимости теряют работу уборщики и охранники. Таким образом, нынешний кризис рынка трудоустройства берёт начало в сфере производства.





Производственная сфера испытывает кризис. Из-за реструктуризации автомобилестроительной компании GM Korea очень многие потеряли работу. В целом данная отрасль значительно сократила наём новых рабочих, учитывая ухудшение общей экономической ситуации. В судостроительной отрасли спад продолжается с 2015 года. Это неизбежно наносит удар по экономике в целом. Видя это, правительство пытается решить проблему путём вливания огромных средств в создание новых рабочих мест.





Если частный сектор не может создавать достаточное количество рабочих мест самостоятельно, то правительство должно принять собственные меры. Нужны активные финансовые вливания в те сферы, которые в этом действительно нуждаются. Сейчас мы на гране «потопа» в вопросе решения проблемы безработицы. Тут необходимо вмешательство правительства, которое должно в первую очередь спасти людей, уже «упавших в воду». Следует направить финансирование на укрепление системы социальной защиты, на создание новых рабочих мест в госсекторе, в общем, на принятие срочных мер. Что касается проблем производственной сферы, то нужно, чтобы правительство и промышленные круги объединили усилия. Только так можно решить накопившиеся проблемы.





Правительство Мун Чжэ Ина сразу после начала работы в прошлом году выделило 35 млрд долларов на создание рабочих мест. В следующем году власти также сосредоточатся на этой задаче и на распределении доходов. Бюджетные расходы составят в следующем году примерно 420 млрд долларов. При этом статья, связанная с рабочими местами, составит в 21 млрд долларов. Это на 22% больше, чем в текущем году. Правительство намерено таким образом создать 900 тыс. рабочих мест. Но профессор Чхве Бэ Гын считает, что акцент нужно делать не на финансировании, а на поиске решений первопричин нынешних проблем.





Решением проблемы безработицы однозначно является укрепление промышленной структуры. Не может быть временных решений. Следует создать крепкую систему промышленности, которая будет способна, как и прежде, давать доход и рабочие места. Нужно сосредоточиться на этой задаче независимо от того, сколько уйдёт времени. В противном случае ситуация на рынке труда может ухудшиться ещё больше. Как бы ни было тяжело, нужно разрабатывать и реализовывать меры решения базовых проблем, не полагаясь на попытки временно сгладить кризисную ситуацию.





Суть проблемы растущей безработицы в Республике Корея лежит в постепенном затухании промышленной отрасли. Таким образом, выйти из нынешнего застоя можно путём создания нового двигателя роста, что даст новые и качественные рабочие места.