Торговая война США и Китая переходит на новый уровень 

Торговая война США и Китая переходит в более активную стадию. Американский президент Дональд Трамп дал поручение Торговому представительству начать с 24 сентября применение пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. Пошлины определены на уровне 10%. Если добавить предыдущие пошлины в пределах 50 млрд долларов, то выходит сумма равная половине импорта товаров из Китая. Вместе с тем, США предлагают Китаю с 27 сентября начать торговые переговоры, чтобы уладить конфликт. Учитывая прежнюю позицию Пекина, не желающего идти на уступки, трудно говорить о том, состоятся ли переговоры. Ожидается, что такое положение дел приведёт к дестабилизации мировой экономики.





Когда США ввели пошлины на импорт из КНР на сумму 50 млрд долларов ещё оставалась надежда на то, что стороны сумеют договориться. Так как размер пошлин был небольшим, как и их влияние на общее состояние двусторонней торговли. Представители двух стран провели ряд встреч. Однако нынешние действия Вашингтона усугубили противостояние, снизив шансы на достижение договорённости. Ранее, Трамп уже заявлял о готовности ввести дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью около 267 млрд долларов. То есть, речь идёт практически обо всех товарах, импортируемых из КНР. Мировая экономика, между тем, не останется в стороне. По мнению экспертов, наложение пошлин на товары стоимостью 10 млрд долларов приведёт к сокращению глобального товарооборота на 0,5% и снижению роста экономики на 0,1%. Замедлится также рост экономик США и КНР. В результате под ударом окажутся страны, сильно зависящие от экспорта на рынки двух стран. Для РК ситуация усугубляется тем, что Китай и США являются её крупными торговыми партнёрами.