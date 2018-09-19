В Пхеньяне проходит межкорейский саммит 

В Пхеньяне начался третий с начала года межкорейский саммит. Его главные темы касаются денуклеаризации и объявления об окончании Корейской войны. На предыдущих встречах лидеров Юга и Севера данные вопросы напрямую не затрагивались. Ранее южнокорейский президент Мун Чжэ Ин чётко указал, что цель нынешнего саммита заключается в продвижении диалога КНДР и США в интересах денуклеаризации. В настоящий момент Вашингтон требует от Пхеньяна принять действенные меры по отказу от ядерного оружия, а Север предлагает официально объявить об окончании войны. Межкорейский саммит, как ожидается, должен помочь найти точки соприкосновения между позициями КНДР и США, которые не могут справиться с разногласиями из-за взаимного недоверия. В Вашингтоне считают, что Север будет и дальше развивать ядерную программу даже после возможного двустороннего саммита. Север же требует гарантий безопасности.





В этой ситуации было бы желательно, чтобы Мун Чжэ Ин получил от Ким Чон Ына обещание о раскрытии данных о ядерном арсенале Севера. Но, по мнению экспертов, это вряд ли возможно. Предполагается, что КНДР намерена оставить данный вопрос в качестве последней карты в диалоге с США. Ранее Ким Чон Ын заявлял, что предложение объявить об окончании войны не имеет отношения к возможности вывода американских войск из РК, и не направлено на ослабление союза Сеула и Вашингтона. Кроме того, северокорейский лидер указывал, что Пхеньян откажется от ядерного оружия до истечения президентского срока Дональда Трампа. Таким образом, северокорейская сторона проявляет заинтересованность в диалоге с Вашингтоном. Однако все эти слова были переданы американской стороне через делегацию спецпредставителя Мун Чжэ Ина, побывавшую в Пхеньяне. Если в этот раз Ким Чон Ын лично подтвердит вышеуказанную позицию, то это будет большим достижением.