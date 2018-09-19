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Люди называли отца карликом.

Они были правы. Отец и был карликом.

К несчастью, это было единственное, в чем окружающие были правы.

Наша жизнь напоминала войну.

И на этой войне мы проигрывали каждый день.

Мать, однако, переносила все с достоинством.

Но события того утра перенести оказалось сложно.





사람들은 아버지를 난장이라고 불렀다.

사람들은 옳게 보았다.

아버지는 난장이였다.

불행하게도 사람들은 아버지를 보는 것 하나만 옳았다.





우리의 생활은 전쟁과 같았다.

우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다.

그런데도 어머니는 모든 것을 잘 참았다.

그러나 그 날 아침 일만은 참기 어려웠던 것 같다.









Так начинается рассказ "Карлик, запустивший маленький шар". Жена главного героя получает письмо с надписью "Для Ким Буль И, проживающего по адресу г. Сеул, округ Нагвон-гу, район Хэнбок-дон, 46, кв. 1839". В письме говорилось о принудительном сносе жилых зданий, в одном из которых жил главный герой.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В 1970-е годы корейское общество испытало на себе резкий виток индустриализации вкупе с диктаторской политической системой. Бедность и социальное неравенство повергли простых трудящихся в тяжкую жизнь. Несмотря на то, что автор правдиво описывает острые проблемы тех лет, он использует красивые и грустные фантастические обороты, необычные временные параллели и стиль. Рассказ "Карлик, запустивший маленький шар" можно считать одним из первых произведений, написанных в жанре трудовой прозы, который появился в 1980-х годах.









- А вы разве никогда не работали?

- Не работал? Да у нас вся семья трудится изо всех сил.

- А может, натворили тогда чего? Закон нарушали?

- Не нарушал.

- Что же тогда происходит? Вы же точно ничего не натворили?

Это же несправедливо! Нужно уехать с этой мертвой Земли.

- Уехать? Куда?

- В страну Луны!





“아저씨는 평생 동안 아무 일도 안 하셨습니까?”

“일을 안하다니? 우리 식구 모두가 열심히 일했네”

“그럼 무슨 나쁜 짓을 하신 적은 없으십니까? 법을 어긴 적 없으세요?“

“없어”

“그런데 이게 뭡니까? 뭐가 잘못된 게 분명하죠?

불공평하지 않으세요? 이제 이 죽은 땅을 떠나야 됩니다“

“떠나다니? 어디로?”

“달나라로!”









Писатель Чо Сэ Хи родился в Сеуле 20 августа 1942 года. В 1965 году он дебютировал в литературном конкурсе газеты "Кёнхян синмун" с рассказом "Генеральский корабль без паруса". В 1979 году удостоился премии XIII литературного конкурса им. Ким Дон Ина. Рассказ "Карлик, запустивший маленький шар" был опубликован в 1976 году.