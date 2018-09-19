Лидеры РК и КНДР посетят горы Пэктусан
2018-09-19 16:36:45
#У книжной полки l 2018-09-18
Люди называли отца карликом.
Они были правы. Отец и был карликом.
К несчастью, это было единственное, в чем окружающие были правы.
Наша жизнь напоминала войну.
И на этой войне мы проигрывали каждый день.
Мать, однако, переносила все с достоинством.
Но события того утра перенести оказалось сложно.
사람들은 아버지를 난장이라고 불렀다.
사람들은 옳게 보았다.
아버지는 난장이였다.
불행하게도 사람들은 아버지를 보는 것 하나만 옳았다.
우리의 생활은 전쟁과 같았다.
우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다.
그런데도 어머니는 모든 것을 잘 참았다.
그러나 그 날 아침 일만은 참기 어려웠던 것 같다.
Так начинается рассказ "Карлик, запустивший маленький шар". Жена главного героя получает письмо с надписью "Для Ким Буль И, проживающего по адресу г. Сеул, округ Нагвон-гу, район Хэнбок-дон, 46, кв. 1839". В письме говорилось о принудительном сносе жилых зданий, в одном из которых жил главный герой.
#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:
В 1970-е годы корейское общество испытало на себе резкий виток индустриализации вкупе с диктаторской политической системой. Бедность и социальное неравенство повергли простых трудящихся в тяжкую жизнь. Несмотря на то, что автор правдиво описывает острые проблемы тех лет, он использует красивые и грустные фантастические обороты, необычные временные параллели и стиль. Рассказ "Карлик, запустивший маленький шар" можно считать одним из первых произведений, написанных в жанре трудовой прозы, который появился в 1980-х годах.
- А вы разве никогда не работали?
- Не работал? Да у нас вся семья трудится изо всех сил.
- А может, натворили тогда чего? Закон нарушали?
- Не нарушал.
- Что же тогда происходит? Вы же точно ничего не натворили?
Это же несправедливо! Нужно уехать с этой мертвой Земли.
- Уехать? Куда?
- В страну Луны!
“아저씨는 평생 동안 아무 일도 안 하셨습니까?”
“일을 안하다니? 우리 식구 모두가 열심히 일했네”
“그럼 무슨 나쁜 짓을 하신 적은 없으십니까? 법을 어긴 적 없으세요?“
“없어”
“그런데 이게 뭡니까? 뭐가 잘못된 게 분명하죠?
불공평하지 않으세요? 이제 이 죽은 땅을 떠나야 됩니다“
“떠나다니? 어디로?”
“달나라로!”
Писатель Чо Сэ Хи родился в Сеуле 20 августа 1942 года. В 1965 году он дебютировал в литературном конкурсе газеты "Кёнхян синмун" с рассказом "Генеральский корабль без паруса". В 1979 году удостоился премии XIII литературного конкурса им. Ким Дон Ина. Рассказ "Карлик, запустивший маленький шар" был опубликован в 1976 году.
2018-09-19 16:36:45
2018-09-18
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