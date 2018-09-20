Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
2018-09-20
#Мелодии Кореи l 2018-09-19
На следующей неделе в Корее отмечается праздник урожая и поминовения предков Чхусок, в который принято благодарить предков и богов за урожай этого года и собственное благополучие. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными мелодиями, которые ассоциируются с этим важным семейным праздником, а также познакомиться с некоторыми особенностями празднования Чхусока.
Выпуск 380. Праздник Чхусок
* Песня "Вольчонмён" - Ким Воль Ха (вокал)
* Песня "Кангансульлэ" - Хор студентов школы традиционного искусства старшей ступени города Намвона
* Отрывок из пхансори "Сказание о Хынбо", в котором Хынбо разрезает тыкву и обнаруживает деньги и рис - Пак Чхо Воль (вокал)
2018-09-20
2018-09-19
Волшебный мир корейских сказок
2018-09-20