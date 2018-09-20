На следующей неделе в Корее отмечается праздник урожая и поминовения предков Чхусок, в который принято благодарить предков и богов за урожай этого года и собственное благополучие. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными мелодиями, которые ассоциируются с этим важным семейным праздником, а также познакомиться с некоторыми особенностями празднования Чхусока.





Выпуск 380. Праздник Чхусок

* Песня "Вольчонмён" - Ким Воль Ха (вокал)

* Песня "Кангансульлэ" - Хор студентов школы традиционного искусства старшей ступени города Намвона

* Отрывок из пхансори "Сказание о Хынбо", в котором Хынбо разрезает тыкву и обнаруживает деньги и рис - Пак Чхо Воль (вокал)