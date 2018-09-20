Глава 5. На пути к поиску страны надежды (2)

Старику совсем не понравился этот человек, который явно является бездельником. «Эти янбаны всегда бездельничают и не хотят трудиться. Живут то они на халяву. Вот мне бы родиться дворянином!»,- подумал старик. После короткой беседы со старым рыбаком наш герой сказал ему: «Не обижайся. Я верю тебе. Если это действительно так, тогда у меня есть к тебе вопрос. Скажи мне, есть ли маленький необитаемый остров, где человек может жить?»

На вопрос Хо Сэн Вона старик ответил: «Конечно, несколько лет назад я случайно нашел такой остров. Чтобы добраться туда, нужно плыть на Восток несколько дней. Но это было только один раз и довольно давно. Думаю, вряд ли, я вспомню дорогу. Зачем Вы интересуетесь таким местом?» Ответ собеседника обрадовал нашего героя: «А как выглядит этот остров?» Старик продолжил свой рассказ: «Мне кажется, что на этом острове люди вполне могут жить. Цветы и деревья росли повсюду. Я увидел даже диких животных, в том числе оленя». Хо Сэн Вон засмеялся от удовольствия: «Это именно то место, которое я искал. Бог услышал меня. Наконец моя мечта сбудется». Он крепко сжал руку старика и сказал: «Мне нужна твоя помощь. Если ты проводишь меня туда, то я тебе заплачу много денег, о которых ты даже не мечтал! Их тебе хватит на всю оставшуюся жизнь».

Старик сначала не поверил в обещание Хо Сэн Вона. Он думал, что этот янбан сошел с ума: «Ой, господин, отпустите меня. Думаю, вы голодали довольно долго. Надо, в первую очередь, заботиться о себе, прежде чем говорить о богатстве другого. У меня нет времени на бестолковые вещи». Хотя старик принял его сумасшедшим, но наш герой не обращал на это внимания: «Я говорю тебе правду. Расскажи мне, на этом острове, пригодна ли земля для пахоты? Есть ли там питьевая вода? Мне не терпится оказаться там». Реакция нашего героя вызвала у старого рыбака чувство жалости: «Эх, бедный человек. Я могу дать вам немного варенного риса». Ученый Хо вынул из кармана деньги и сказал: «Я Хо Сэн Вон, который недавно обогатился. Ты разве не слышал обо мне?» От удивления старик упал на землю. Хо Сэн Вон действительно пользовался большой известностью среди жителей страны. «Ничего себе! Подождите, я найду корабль, но только надо дождаться подходящего момента».