Саммит в Пхеньяне – надежда на денуклеаризацию Корейского полуострова

ⓒ YONHAP News

Не будет преувеличением сказать, что в эти дни внимание всего мира приковано к Корейскому полуострову. 19 сентября лидеры Юга и Севера подписали Пхеньянскую декларацию, в которой конкретизированы ранее достигнутые договорённости об отказе Севера от ядерного оружия и превращении Корейского полуострова в регион мира. Встреча глав Юга и Севера в Пхеньяне стала третьей с начала года. Это был первый визит южнокорейского президента Мун Чжэ Ина на Север. По итогам саммита стороны подписали Пхеньянскую декларацию от 19 сентября. О значении и результатах межкорейского саммита в Пхеньяне мы поговорим с профессором Чхе Сун Ми из Центра проблем воссоединения университета Ачжу.