Сотрудничество в сфере сельского хозяйства

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20 августа 2005 года межкорейский комитет по сотрудничеству в сельском хозяйстве провёл заседание в Кэсоне. Его итогом стал документ из семи пунктов. Было решено выбрать сельскохозяйственные кооперативы в особых зонах КНДР, которые будут получать помощь Юга техникой и технологиями. До этого Север неохотно шёл на обсуждение данной темы, но на этот раз он проявил высокую заинтересованность. Причиной являлась проблема с продовольствием. Подробнее об этом расскажет исполнительный директор организации сельского и рыбного хозяйства объединённой Кореи при министерстве по делам воссоединения г-н Пэк Чон Мин.