Парламент обсуждает закон об интернет-банках 

На пленарном заседании Национального собрания 20 сентября обсуждается проект закона об интернет-банках. Благодаря использованию больших данных и отсутствию физических отделений, такие банки позволяют повысить эффективность финансовых услуг и снизить их стоимость. 30 ноября 2017 года компании Kakao и KT первыми в стране получили разрешение на создание интернет-банков, которые сейчас работают под названием Kakao Bank и K Bank. Основным новшеством, которое предлагается в данном законопроекте, является увеличение до 34-х процентов допустимой доли участия промышленного капитала в финансировании интернет-банков.

Текущее законодательство устанавливает предел в 4 процента. При этом указ об исполнении данного закона ограничивает участие в финансировании интернет-банков крупными корпорациями, делая исключение лишь для тех компаний, 50 процентов капитала которых связано с информационно-коммуникационными технологиями. Очевидно, авторы законопроекта стремятся стимулировать совместное развитие и интеграцию между двумя сферами: финансами и передовыми технологиями. Таким образом, такие компании как KT и Kakao могут стать основными акционерами интернет-банков, а Самсунг или SK - нет. Однако ограничительное положение включено лишь в указ об исполнении Особого закона об интернет-банках, но не в сам закон, а это, по мнению гражданских организаций, даёт возможность корпорациям монополизировать эту сферу в будущем. Ожидается, что проект Особого закона о банках будет одобрен на пленарном заседании Национального собрания 20 сентября. Между тем правительство планирует провести до конца текущего года третью аттестацию интернет-банков.