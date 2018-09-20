Пхеньянская декларация – шаг к  миру на Корейском полуострове

20 сентября, в последний день межкорейского саммита, президент РК Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын побывали на горе Пэктусан. Ранее, 19 сентября, они подписали в Пхеньяне совместную декларацию. Основное внимание привлекает та часть документа, которая касается денуклеаризации Корейского полуострова. Глава КНДР Ким Чон Ын на совместной пресс-конференции подтвердил стремление Пхеньяна сделать Корейский полуостров «зоной мира», свободной от ядерного оружия и угроз. По итогам переговоров были достигнуты договорённости о закрытии ракетного полигона под наблюдением зарубежных специалистов. Север также выразил готовность принять меры по окончательному закрытию ядерных объектов, в частности, ядерного центра в Ёнбёне, в случае принятия Вашингтоном соответствующих мер.

Очень важные договорённости были достигнуты в сфере военного сотрудничества. Стороны договорились о прекращении враждебности в демилитаризованной зоне и на морских границах. Таким образом, была ликвидирована угроза военного конфликта. Достигнуты также важные договорённости, касающиеся взаимодействия двух Корей в сферах экономики и культуры. В частности, Юг и Север договорились начать соединение автомобильных и железных дорог, предпринять шаги по нормализации работы индустриального комплекса в Кэсоне и возобновлению Кымгансанской туристической программы, созданию особых экономических и туристических зон. Стороны решили нормализовать встречи разделённых семей и объединить усилия для получения права на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.