Синдзо Абэ вновь переизбран председателем правящей ЛДП

Синдзо Абэ переизбран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии. Абэ заручился поддержкой большинства парламентариев и обошёл своего ближайшего конкурента Исибу Сигэру. Таким образом, Синдзо Абэ, в третий раз став председателем правящей Либерально-демократической партии Японии, сохранил за собой место премьер-министра страны. Он продемонстрировал чёткое намерение внести изменения в конституцию Японии. Предлагается сохранить отсутствие права Японии на ведение войны, но узаконить существование сил самообороны Японии на уровне конституции страны. Её девятая статья гласит, что в Японии не будут создаваться никакие вооружённые силы.





Синдзо Абэ стремится сделать из Японии обычное государство, которое обладает правом ведения войны. Так, в случае начала провокационных военных действий со стороны Пхеньяна силы самообороны Японии смогут вмешаться в конфликт на Корейском полуострове. Аналитики отмечают, что переизбрание Синдзо Абэ может привести к повышению темпов усиления военной мощи страны, искажению фактов истории, а также обострению возможных конфликтов с Южной и Северной Кореями и Китаем. Совсем скоро исполнится 20 лет совместной декларации Ким Дэ Чжуна и Кейдзо Обути. Официальная позиция РК такова: “Сеул надеется на продолжение двустороннего конструктивного диалога и активного сотрудничества”.