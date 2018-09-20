США предлагают обсудить ядерную проблему КНДР в рамках ООН 

Вашингтон выразил официальную позицию по отношению к результатам межкорейского саммита в Пхеньяне. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул важность Пхеньянской декларации и поздравил Сеул с достигнутым успехом. По словам Помпео, принятая декларация, в частности, заявление Севера о закрытии испытательного полигона ракетных двигателей Тончханни, стала отправной точной возобновления переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Настала пора начать активный диалог с Пхеньяном, - подчеркнул Майкл Помпео. По результатам саммита, было составлен план денуклеаризации, которая будет завершена до окончания президентского срока Дональда Трампа в январе 2021 года. Однако существуют мнения, что данный процесс займёт длительное время. Так, в ответ на заявление Пхеньяна об ответных действиях США на первоначальные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова, Вашингтон заявил о необходимости достижения полной денуклеаризации. Тем самым, США ещё раз подтвердили неизменность своей позиции в отношении ядерной проблемы КНДР.





Госдеп США предлагает провести встречу между госсекретарём США Майклом Помпео и главой МИД КНДР Ли Ён Хо. До сих пор переговоры велись с заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем, с которым Майкл Помпео не смог наладить конструктивный диалог. Помимо всего прочего, лидер КНДР Ким Чон Ын уже отправлял президенту США Дональду Трампу предложение о проведении второго раунда переговоров на высшем уровне. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил о скором проведении встречи с северокорейским лидером. В связи с вышесказанным, велика вероятность официального визита Майкла Помпео в Пхеньян и проведения второго раунда переговоров глав США и КНДР. В этой связи возрастает роль южнокорейского правительства.