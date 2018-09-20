Торговая война между США и Китаем

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С 24 сентября США введут 10-процентные пошлины на импортные товары из Китая. С учётом того, что 25-процентные пошлины уже применяются на китайские товары на сумму 50 млрд долларов, то пошлины затронут практически половину объёма импорта из Китая. Аналогично с 24 сентября Китай введёт пошлины на импортные товары из США размером 5-10% на 60 млрд долларов. Ранее президент США Дональд Трамп говорил также о том, что дополнительные пошлины могут быть введены на товары стоимостью 267 млрд долларов. Одним словом, масштабная торговая война между двумя лидирующими экономическими державами теперь неизбежна.

Эксперты уже предсказывают, что из-за торговой войны с США экономический рост Китая будет падать минимум на полпроцента в год, что, несомненно, скажется на зависимой от экспорта южнокорейской экономике. По прогнозам Международного валютного фонда, если экономический рост Китая снизится на один процент, то аналогичный южнокорейский показатель снизится на полпроцента. Таким образом, усиление торговых войн между США и Китаем грозит экономическим кризисом, который ударит не просто по экспорту, а по наименее устойчивым к кризису предприятиям среднего и малого бизнеса.

Однако пока надежда на улучшение экономических взаимоотношений США и Китая остаётся. Главы двух государств выразили готовность к переговорам и совместному решению проблемы. Несомненно, урегулирование сложной ситуации повлияет на всю мировую экономику.