Открылась 73-я сессия Генассамблеи ООН

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18 сентября в Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Она проходит сразу после межкорейского саммита в Пхеньяне, поэтому внимание всего мирового сообщества приковано к возможному прогрессу в разрешении северокорейской ядерной проблемы.

Традиционно сессия Генассамблеи ООН считается самым главным дипломатическим соревнованием, на котором каждая страна пытается отстоять свои интересы. Наиболее интересная часть сессии начнётся 25 сентября, когда перед её участниками будут выступать главы государств и правительств. На этот день намечено выступление президента США Дональда Трампа. На прошлогодней сессии Трамп призывал к полному разрушению КНДР, однако в этом году его высказывания, очевидно, будут носить другой характер. Выступление президента Республики Корея Мун Чжэ Ина также привлекает всеобщее внимание. Он наверняка поделится итогами недавнего межкорейского саммита в Пхеньяне и, возможно, тем самым окажет влияние на улучшение северокорейско-американских отношений.

29 сентября перед участниками выступит министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Скорее всего, он также воздержится от агрессивных высказываний и выступит в более сдержанном ключе. В ходе сессии Ли Ён Хо встретится с госсекретарём США Майклом Помпео. Переговоры о проведении второго американо-северокорейского саммита зашли в тупик, однако недавний визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян и сделанные в ходе встречи заявления северокорейского лидера могут послужить благоприятным фактором для возобновления переговоров. При успешном исходе встречи Майкл Помпео может отправиться с визитом в Пхеньян. Одним словом, встреча представителей США и КНДР - важнейший пункт нынешней сессии Генассамблеи ООН.